Дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной

25.03.2020, 12:09, Разное

Екатерина Догилева, являющаяся дочерью Татьяны Догилевой, снялась обнаженной. На снимке она воплотила образ «Форнарины» художника Рафаэля.

Догилева-младшая рассказала, что во время карантина она решила справляться с переживаниями при помощи творчества. По ее словам, новые идеи позволяют пережить всеобщую панику и сконцентрироваться на работе.

«Творчество помогло многим знаменитым людям побороть депрессию. В свое время Шекспир также находился в изоляции, но смог написать «Короля Лир». Я же решила вспомнить Италию и свою любимую «Форнарину». В этом мне помогли мои друзья, которые делают отличные фотографии. Надеюсь, что смогу отправиться в Италию в ближайшем будущем, хоть там и бушует эпидемия», – пояснила Догилева.

По словам дочери известной актрисы, с детства у нее была масса комплексов из-за полноты. Только в осознанном возрасте она решила, что имеет отличную фигуру. Догилева наткнулась на сообщество с очень худыми моделями, внешний вид которых ей не понравился. Несмотря на это, она решила скинуть туда несколько своих снимок, получивших критические отзывы. После этого он за считанные недели скинула более 4 килограммов и начала вести здоровый образ жизни.