 

Дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной

25.03.2020, 12:09, Разное

Екатерина Догилева, являющаяся дочерью Татьяны Догилевой, снялась обнаженной. На снимке она воплотила образ «Форнарины» художника Рафаэля.
Догилева-младшая рассказала, что во время карантина она решила справляться с переживаниями при помощи творчества. По ее словам, новые идеи позволяют пережить всеобщую панику и сконцентрироваться на работе.
«Творчество помогло многим знаменитым людям побороть депрессию. В свое время Шекспир также находился в изоляции, но смог написать «Короля Лир». Я же решила вспомнить Италию и свою любимую «Форнарину». В этом мне помогли мои друзья, которые делают отличные фотографии. Надеюсь, что смогу отправиться в Италию в ближайшем будущем, хоть там и бушует эпидемия», – пояснила Догилева.
По словам дочери известной актрисы, с детства у нее была масса комплексов из-за полноты. Только в осознанном возрасте она решила, что имеет отличную фигуру. Догилева наткнулась на сообщество с очень худыми моделями, внешний вид которых ей не понравился. Несмотря на это, она решила скинуть туда несколько своих снимок, получивших критические отзывы. После этого он за считанные недели скинула более 4 килограммов и начала вести здоровый образ жизни.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Мнение: Вольерная охота: сходы и петиции не помогли

26.02 / Ургант посмеялся над предложением Онищенко о запрете татуировок

18.03 / Как проводит время Криштиану Роналду на карантине: фото дня

14.02 / Житель Колымы предстанет перед судом за развращение несовершеннолетней в WhatsApp

04.03 / В жилом доме в Самаре произошел взрыв газа

17.03 / Дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи во время танца села на шпагат

11.02 / Дезинфицирующие средства названы опасными для здоровья человека

17.02 / Московских автомобилистов предупредили об опасности из-за сильного ветра

19.03 / Иммунитет не спасет: ученый раскрыл страшную правду о коронавирусе

14.02 / Эксперты составили список продуктов, помогающих организму человека бороться с изжогой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска