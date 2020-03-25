 

Убийство при умышленном нарушении карантина могут приравнять к терроризму

25.03.2020, 12:07, Новости дня

Умышленное нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее за собой смерть, будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия, информирует пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству со ссылкой на его главу Павла Крашенинникова.

Крашенинников подчеркнул, что в законопроекте речь идет о смертельных последствиях, которые возникли именно по неосторожности, передает РИА «Новости».

«Если же имело место умышленное причинение смерти одного и более лиц в результате преднамеренного нарушения санитарно-эпидемиологических правил, то такое деяние в зависимости от умысла будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия (статьи 205, 213, 281 УК РФ)», – цитирует пресс-служба главу комитета.

Напомним, в среду в Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина. Им предлагается усилить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей: за нарушение таких правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до семи лет.



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