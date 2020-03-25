Сергей Шойгу заявил о появлении в российской армии воздушных асов по итогам операции в Сирии

25.03.2020, 12:07, Новости дня

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил о появлении в Вооруженных силах целой плеяды высококлассных летчиков, получивших боевой опыт в Сирии.

«У нас появилась целая плеяда высококлассных летчиков, имеющих по 200 и более боевых вылетов. Войска оснащаются современным, проверенным в бою надежным оружием», – передает ТАСС слова Шойгу на пленарном заседании в Совете Федерации.

Он отметил, что операция в Сирии повысила международный авторитет РФ и дала огромный качественный импульс для развития вооруженных сил.

«Боевой опыт получили все командующие войсками военных округов и офицеры их штабов, а также все командующие общевойсковыми армиями, армиями ВВС и ПВО, командиры дивизий, бригад и полков, 90% летного состава, 56% специалистов ПВО, 61% офицеров ВМФ, 98% военной полиции», – подчеркнул Шойгу.