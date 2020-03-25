Скандалы: «Больше меня не увидите»

25.03.2020, 12:05, Разное

Александр Домогаров со скандалом покинул МХАТ им. Горького, назвав его «лже-театром»

Народный артист России Александр Домогаров заявил, что прекращает сотрудничество с МХАТом им. Горького, где он был приглашенным актером. «Отношения стали очень сложными с начала года, но сейчас… Вы больше не увидите спектакль с моим участием на сцене этого лже-театра», — приводит его слова «СтарХит». Еще 9-10 марта Домогаров вместе с заслуженной артисткой России Юлией Высоцкой выходил на сцену МХАТа им. Горького со спектаклем Андрея Кончаловского «Сцены из супружеской жизни». Постановки прошли с аншлагом и должны были повториться в апреле. Однако утром 24 марта актер решил навсегда расстаться с театром из-за разногласий с руководством.

«Я разорвал отношения с верхом власти МХАТа, а также с финансовым директором, — сказал Домогаров, отказавшись раскрывать подробности ситуации.

— И пока руководство МХАТа не извинится перед артистом Моссовета, никакого сотрудничества между нами не будет. Нет, лгу. Даже если извинятся — мое решение останется прежним. Никакого конфликта нет, я просто артист, который оказался заложником некрасивой ситуации».

Согласно пресс-службе МХАТа им. Горького, Домогаров не сообщил руководству о своем решении.

«С нашей стороны никакого конфликта нет, — заявил представитель театра. — О том, что Домогаров прекращает с нами сотрудничать, он нас не уведомил. Спектакли с его участием стоят в афише. За все сыгранные постановки актеры получают деньги. Ни о каких изменениях в графике мы не знаем. Если мы не сможем их сыграть, всему виной будет скорее всего пандемия».

После отказа от сотрудничества с МХАТом им. Горького артист продолжит работать в театре им. Моссовета, где он служит с 1995 года. По словам Домогарова, решение о переносе спектакля «Сцены из супружеской жизни» в театр им. Моссовета будет принимать Кончаловский.

В конце января артист должен был играть главную мужскую роль в театральной рапсодии «Генри и Эллен» драматурга Дона Нигро. Однако режиссер Римас Туминас обвинил Домогарова в непрофессиональном отношении к работе и отстранил его от роли. Постановщик возмутился тем, что российский кинематограф и продюсеры «делают с актерами», передает «Экспресс-Газета».

«Я могу простить артистам все, кроме разнузданности, небрежности в работе и распущенности. Александр Домогаров распустил себя как личность, как актер до полного развала. Если бы он еще признавал это и готов был исправить ситуацию — другое дело. Но он привык к этой распущенности и вседозволенности», — считает Туминас.

Вместо Домогарова на главную роль был утвержден актер Театра юного зрителя Игорь Гордин. Продюсер спектакля Леонид Роберман прокомментировал новую версию постановки в своих соцсетях.

«Я очень надеюсь, что в этот раз, это не будет фальстарт и никто из зрителей не вспомнит известную фразу: «В одну реку нельзя вступить дважды». Но уже сейчас, еще до официальной премьеры, я задаю себе вопрос — почему я сразу, еще год назад, не пригласил на эту роль Игоря Гордина?! Но даже 27 января, в день премьеры, я вряд ли смогу ответить на этот вопрос», — сказал Роберман.

При этом в начале прошлого года, когда состоялась первая постановка «Генри и Эллен», многие зрители и авторы оставили положительные отзывы об актерской игре всех участников спектакля.

«Опасения развеялись, чего там, просто забылись, едва актеры вышли на сцену. Каждая реплика, каждый жест, каждое движение, все слилось в едином механизме спектакля, который работал как часы», — говорил переводчик пьесы Виктор Вебер.

От просьбы прокомментировать эту ситуацию Домогаров открестился, заявив, что не работает с Туминасом.

Алина Минеева