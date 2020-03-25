 

Скандалы: Семейный подряд Тиграна Кеосаяна

25.03.2020, 10:05, Разное

Известный режиссер и его родственники получили 46 миллионов рублей за фильм «Крымский мост»

Медиаменеджер Маргарита Симоньян, ее муж Тигран Кеосаян и их родственники заработали 46 миллионов рублей на фильме «Крымский мост». Большая часть из этих денег была вне конкурса выделена из российского бюджета. Об этом говорится в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией.  Фильм «Крымский мост», снятый Тиграном Кеосаяном по сценарию Маргариты Симоньян, вышел в 2018 году. В центре его сюжета — жизнь нескольких молодых людей в Керчи во время строительства моста.

Фильм получил крайне негативные отзывы от критиков и зрителей (его рейтинг на «Кинопоиске» — 2,73 из 10, на IMDB — 1,10 из 10). Кассовые сборы «Крымского моста» составили 70 миллионов рублей.

Общий бюджет фильма, по подсчетам Алексея Навального и сотрудников его фонда, составил 154 миллиона рублей. Из них 100 миллионов были выделены из государственного бюджета: как еще до выхода фильма выяснила «Русская служба Би-би-си», это было сделано по просьбе первого замруководителя администрации президента Алексея Громова после того, как Фонд кино отклонил заявку на финансирование в рамках конкурса. Еще 54 миллиона, по данным Навального, были получены от структур Аркадия Ротенберга, чьи компании строили Крымский мост.

Из общего бюджета фильма, выяснил Навальный, непосредственно Симоньян, Кеосаян и члены их семьи получили примерно 30%.

  • Маргарита Симоньян — 9,1 миллиона рублей (автор сценария)
  • Тигран Кеосаян — 13,9 миллиона (режиссер)
  • Александра Кеосаян, дочь Тиграна от первого брака — 4 миллиона (помощник режиссера)
  • Давид Кеосаян, брат Тиграна — 8 миллионов (генеральный продюсер)
  • Лаура Кеосаян, дочь Давида — 755 тысяч (актриса)
  • Эдмонд Кеосаян, сын Давида — 4 миллиона (линейный продюсер)
  • Юнона Глотова, жена Эдмонда Кеосаяна — 6,1 миллиона (исполнительный продюсер)
  • Алена Хмельницкая, бывшая жена Тиграна Кеосаяна — 184 тысячи (актриса)

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Крымский мост. Украдено с любовью!
Алексей Навальный

При этом все остальные актеры, снимавшиеся в фильме, суммарно получили только 10 миллионов рублей, отмечает Навальный. Так, исполнители главных ролей Екатерина Шпица и Алексей Демидов заработали 1,8 и 1,3 миллиона рублей соответственно. Юрий Стоянов получил 628 тысяч рублей, Сергей Никоненко — 881 тысячу. Никоненко подтвердил «Открытым медиа» данные о своем гонораре, отметив при этом, что согласился работать за половину своей обычной ставки. Остальные актеры, опрошенные изданием, не стали комментировать данные ФБК об их гонорарах.

«Эти десятки миллионов рублей в виде гонораров — это не только показатель того, насколько неадекватно Симоньян и Кеосаян оценивают свою работу. Это способ воровства. Несколько человек, связанных между собой семейными узами, договорились, что раздуют сметы, заплатят друг другу в разы больше и деньги, выделенные государством на съемку фильма, заберут лично себе», — заключил Навальный.

Григорий Левченко



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