Мнение: Программа помощи (залить эпидемию деньгами)

25.03.2020, 12:01, Разное

В США решили не мелочиться, а залить эпидемию деньгами. Заодно в ту же программу включены и траты на поддержку экономики от последствий эпидемии. Всего программа будет стоить 2 триллиона долларов – ВВП России. В нее входит в том числе и прямая поддержка населения США – по 1200 долларов взрослым американцам и по 500 долларов на ребенка. 4 тысячи "собянинских" на их фоне выглядят даже не подачкой, а статистической погрешностью. Впрочем, ценность российского гражданина для российской власти тоже является сугубо статистической погрешностью, удивляться нечему.

Программа была принята и республиканцами, и демократами. Единственное, что вызывает разногласия – это 500 миллиардов, которые должны быть выделены на поддержку крупных корпораций. Демократы категорически против этой части программы, но им придется пойти на компромисс, так как остальные полтора триллиона выглядят вполне обоснованными тратами с их точки зрения.

Побочные эффекты в виде инфляции США не беспокоят – у них есть уникальная и эксклюзивная возможность сбрасывать негативный эффект от внутренних масштабных трат за пределы Америки. Мировая валюта и спрос на нее во всем мире позволяют Америке беззастенчиво пользоваться имеющимися преимуществами.

У России такой возможности нет, а потому никаких программ помощи, особенно прямых, нам ожидать не приходится.