Положение лицом вниз улучшает дыхание у пациентов с коронавирусом COVID-19

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25.03.2020, 11:53, Разное

Исследование, проведённое учёными и клиницистами в одной из больниц города Ухань (Китай), показало, что положение лицом вниз помогает улучшать дыхание у пациентов с тяжёлой формой коронавируса COVID-19. Все 12 человек находились в медучреждении под наблюдением врачей и были подключены к аппаратам ИВЛ из-за развившегося на фоне инфекции ОРДС (острый респираторный дистресс-синдром).
Исследование проводилось в период 18-24 февраля текущего года. В результате данной работы специалистам удалось проанализировать работу лёгких у пациентов с COVID-19, нуждавшихся в подключении к ИВЛ. По словам профессора кафедры неотложной медицины Университета Нанкина доктора Цю, в итоге выяснилось, что у некоторых пациентов дыхание улучшалось в положении лёжа на кровати лицом вниз. Исследователи оценивали эффект позиционирования тела, использовав индекс соотношения «рекрутирования к инфляции». Последний измеряет реакцию органов дыхания на давление, разработан китайскими и канадскими учёными специально для данной научной работы. Отмечается, что 7 пациентов, инфицированных коронавирусом COVID-19, получали по одному сеансу позиционирования лицом вниз, троим положение чередовали с ЭКМО.

Таким образом удалось установить, что отсутствие позиционирования на животе отмечалось плохой рекрутируемостью лёгких, а при чередовании поз ситуация с органами дыхания была несколько лучше, информирует Медицина и наука». Авторы проекта считают, что их выводы могут оказаться полезными для лечения пациентов с тяжёлой формой COVID-19.



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