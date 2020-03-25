 

Соловьев: Такая уж у России судьба – спасать человечество

25.03.2020, 11:53, Новости дня

«Обязанность помочь – это особенность российского менталитета. А принимать нашу помощь или нет, пусть каждый решает сам», – сообщил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя слова российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова о готовности РФ помочь США в борьбе с коронавирусом.

«Дональд Трамп сказал, что у США все в порядке, мол, они со всем справились, экономика важнее и никто не собирается закрывать Америку на карантин, – напомнил Владимир Соловьев. – Для американца сказать «делайте как Россия» или «возьмите помощь от России»… Как вы себе это представляете? Это равносильно признанию Трампа в том, что он российский шпион. Им проще кричать, что они «сами с усами».

Но РФ всегда готова помочь, продолжил собеседник. «Независимо от того, кто и как будет к этому относиться. При этом мы никогда ничего не просим взамен. Это особенность нашего менталитета. Помочь – наша обязанность. А США пусть сами для себя решают, принять помощь или нет. Ведь именно Россия, как правило, человечество и спасает. Судьба у нас такая», – заключил Соловьев.  

Ранее РФ предложила США помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. Он подчеркнул, что «наши тест-наборы показали свое высокое качество в Китае, Иране, переданы в Италию».

«Простые американцы должны знать – РФ при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», – указал Антонов.

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп ввел в стране общенациональный режим ЧС в связи с пандемией коронавируса.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, во вторник число жертв коронавируса в США достигло 600 человек, число случаев заражения приблизилось к 50 тысячам.

ВОЗ отмечает, что распространение коронавирусной инфекции в США значительно ускорилось, страна может стать новым эпицентром заболевания.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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