Завершена модернизация производства для серийного выпуска ракет «Сармат»

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25.03.2020, 11:53, Новости дня

Россия завершила модернизацию производства для начала серийного выпуска межконтинентальных баллистических ракет «Сармат», сообщил министр обороны Сергей Шойгу в Совете Федерации.

«Завершена модернизация промышленного производства для серийного выпуска тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», – передает ТАСС слова Шойгу.

По словам министра, ведомство выполняет задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным в посланиях Федеральному собранию, наращивается потенциал сдерживания.

Шойгу сообщил, что на опытно-боевом дежурстве уже находятся высокоточные гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы «Кинжал». Продолжаются летно-конструкторские испытания морской гиперзвуковой ракеты «Циркон». В декабре прошлого года на боевое дежурство заступили первый ракетный полк «Авангард», а также лазерные установки «Пересвет».

Ранее источники в ОПК сообщили, что РФ ускорит темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей: стрельбы с подлодок начнутся в 2020 году параллельно с запусками с борта фрегата «Адмирал Горшков».



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