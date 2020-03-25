Корпорация Apple обновила iPhone и iPad до iOS 13.4

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25.03.2020, 11:53, Разное

Разработчики корпорации Apple обновили программное обеспечение для гаджетов iPhone и iPad. Операционные системы iOS и iPadOS 13.4 обзавелись новыми возможностями, также специалисты устранили старые ошибки.
Теперь у планшетов появится поддержка мыши и трекпада: последняя возможность будет особо актуальной в связи со скорым дебютом на рынке новой клавиатуры Apple Magic Keyboard для iPad. Девайсы смогут распознать такие модели, как Magic Mouse, Magic Mouse 2, Magic Trackpad, Magic Trackpad 2, рассказали в компании. Новое обновление позволит юзерам одновременно оплачивать программы для всех операционных систем «яблочной» корпорации.

Что касается изменений в Apple TV, то пользователи смогут выбирать параметры качества загрузки и воспроизведения. Панель CarPlay оснащена поддержкой сторонних навигационных приложений. Виджет календаря тоже подвергся незначительным изменениям.



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