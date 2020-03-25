Правительство Кировской области рассказало о ремонте дорог по нацпроекту

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25.03.2020, 11:53, Новости дня

В Кировской области в этом году отремонтируют более 230 км дорог. Основной объем выполнят по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», кроме того, ведется ремонт сельских дорог, на федеральных проведут ремонт дорог по гарантийным обязательствам, рассказали в региональном правительстве.

«Это позволит привести нам в нормативное состояние 67% дорог в регионе. Мы продолжим выделение субсидий муниципальным образованиям, в этом году в муниципалитеты будет направлено 300 млн рублей на ремонт дорог в 32 городских поселениях», – передает ГТРК «Вятка» слова председателя правительства области Александра Чурина.

Что касается мостов и тоннелей, то в этом году завершается составление проектно-сметной документации на строительство моста через Чепцу. После появления такого моста дорога между Кирово-Чепецком и  Слободским сократится до 20 километров. Хорошие новости ждут и всех, кто ездит через переезд в Нововятске. Строительство тоннеля под Транссибом реально как никогда.

«Подана заявка в Росавтодор на финансирование работ по строительству объекта из федерального бюджета. Если все пойдет в заданном темпе, то мы сможем приступить к началу работ уже в следующем году», – добавил он.

Несмотря на временные кризисные явления в экономике, никакой речи о сворачивании или сокращении  программы  ремонта дорог нет, у подрядчиков сохраняется «запас прочности».

Планы на дальнейшее развитие дорожно-транспортной  системы  в области в правительстве серьезные. Это видно по объему ежегодно выделяемых на эти цели  средств. В развитие дорожной  сети в Кирове и области планируется вложить порядка 8,4 млрд  рублей.



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