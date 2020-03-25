 

Россия готова дать США российские тест-наборы для диагностики коронавируса

25.03.2020, 11:53, Разное

РФ выразила готовность помочь США в борьбе с COVID-19, для чего может обеспечить поставки в заокеанское государство тест-наборов собственной разработки для диагностики коронавирусной инфекции. Их высокая эффективность была доказана врачами из Китая и Италии, куда уже прежде отправляли данные комплекты.
С соответствующим предложением к американским гражданам обратился Анатолий Антонов, посол РФ в США. Политик также напомнил: ранее РФ не раз предлагала им свою помощь, когда Калифорнию охватили пожары.

«Коронавирус – это глобальная угроза для всего мирового сообщества, а потому нам следует сплотиться, чтобы преодолеть опасность», – цитирует посла сетевое издание «ПолитЭксперт».



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