 

24 канал – украинские полицейские справили нужду на автомобиль и подстрелили его владельца

25.03.2020, 11:51, Новости дня

Необычный инцидент произошёл в украинском Николаеве: пьяные полицейские справили нужду на автомобиль незнакомого мужчины, а потом подстрелили его из травматического оружия за замечание. Как передаёт «Телеканал новин 24», инцидент расследуют Государственное бюро расследований и прокуратура. Если правоохранителей признают виновными, им грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.


ГБР Украины

В украинском Государственном бюро расследований рассказали о необычном случае в Николаеве: пьяные правоохранители справили нужду на автомобиль незнакомого мужчины, а потом ещё и подстрелили его за замечание. Как пишет «Телеканал новин 24», инцидент произошёл вечером 21 марта, однако его детали были обнародованы на официальном сайте ведомства только через несколько дней.

Правоохранители — члены подразделения специального назначения полиции Николаева — после непродолжительного обсуждения решили справить естественную нужду без посещения туалета. Чтобы не беспокоить этими действиями жителей района, полицейские для прикрытия выбрали автомобиль, припаркованный возле одного из домов.

Такое развитие событий не понравилось владельцу автомобиля, который как раз в это время дышал свежим воздухом на балконе собственной квартиры в этом же доме. 

Мужчина сделал полицейским устное вежливое замечание, но в ответ услышал вместо извинений только нецензурную брань, так как полицейские находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ситуация обострилась, когда владелец обиженного полицейскими автомобиля вышел на улицу. Там словесный конфликт довольно быстро перерос в драку. Защищая свою точку зрения, один из правоохранителей трижды выстрелил в мужчину. К счастью, стрелял он из травматического оружия — пострадавший жив, но получил несколько пулевых ранений и ушиб головы.

ГБР совместно с прокуратурой расследуют инцидент как хулиганство. Если полицейских признают виновными в суде, то могут наказать даже лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.



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