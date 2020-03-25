Онищенко оценил решение властей Москвы лечить легкую форму коронавируса на дому

25.03.2020, 11:48, Новости дня

«Это вполне оправданная мера. Ведь всех людей с подозрением на грипп не госпитализируют», – сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Так он прокомментировал решение властей Москвы позволить пациентам с легкой формой коронавируса лечиться на дому.

«Это вполне оправданная мера. Такая практика существует. Учитывая, что заболевание коронавирусом более чем в 90 % случаев протекает в легкой или в среднетяжелой форме, это вполне допустимо», – сказал бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Он провел аналогию с гриппом, отметив, что не все пациенты с подозрением на грипп подлежат госпитализации. С этим согласен и заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета первого МГМУ им. И. М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

«Если у человека легкая форма коронавируса, то почему его не оставить дома, ведь грипп в такой же форме лечат. А он гораздо более заразный и опасный для здоровья», – сказал Зверев газете ВЗГЛЯД.

«Граждане, исходя из собственных личных мотивов, заинтересованы как можно быстрее выздороветь, при этом сохраняя свои деловые качества. Например, офисные сотрудники могут работать из дома, предприниматели могут постоянно находиться на связи с партнерами. В больнице такой возможности нет», – добавил Онищенко.

«Конечно, если коронавирус выявлен у человека старшего возраста, то его нужно обязательно госпитализировать. Потому что это группа риска. Об этом говорят данные по Китаю и европейским странам», – добавил депутат.

В то же время Зверев предполагает, что решение столичных властей также связано с желанием «сохранить свободные места в больницах для тяжелобольных пациентов».

«Да, полагаться на сознательность граждан в плане соблюдения карантина опасно, но другого выхода нет. Все должны проникнуться тем, что происходит. К тому же 70-80 % всего населения так или иначе переболеет коронавирусом. Главное – минимизировать потери и спасти как можно больше тех, кто будет переносить заболевание в тяжелой форме», – подытожил вирусолог.

Ранее департамент здравоохранения Москвы разрешил заразившимся новой коронавирусной инфекцией лечиться в домашних условиях при легком течении заболевания.

Согласно тексту документа, пациент остается дома, если его температура ниже 38,5 градуса Цельсия, если у него фиксируется свободное дыхание, частота дыхательных движений составляет меньше 30, а показатель насыщенности крови кислородом превышает 93%. В случае лечения на дому человеку назначают специальные препараты, патогенетическое лечение и симптоматическую терапию. При несоответствии одного из указанных признаком норме пациент будет госпитализирован.

В больницу положат и тех, кто старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями, беременных, а также тех, кто живет с членами семьи, принадлежащими категории с высокой степенью риска.

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