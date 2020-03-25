Поклонская заперлась дома из-за коронавируса
25.03.2020, 11:46, Разное
Депутат Госдумы от Крымского региона Наталья Поклонская решила самоизолироваться из-за коронавируса. Политик находится вместе с дочерью в московской квартире, передает РИА Новости.
По словам Поклонской, к пандемии нельзя относиться легкомысленно, потому что никто на самом деле не знает, с чем “именно мы столкнулись”. Она отметила, что Китай смог победить болезнь благодаря дисциплине, и России следует последовать его примеру.
По последним данным, число зараженных новым типом коронавируса в России выросло до 495. Большинство случаев зарегистрировали в Москве, сообщает НСН.
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