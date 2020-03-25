Личное: Зачем Александр бросит Оксану?

25.03.2020, 11:35, Разное

Вчера один мой читатель заявил в комментариях, что хочет бросить сожительницу, которая, получая деньги от бывшего любовника-толстосума, кормит нынешнего и позволяет ему не работать.



Фото: Соцсети

Брошу, говорит. Стыдно появляться на людях. Самого, как драного кота, подобрали с помойки, отмыли, отвели первый раз в барбершоп, облили одеколоном, а теперь он собирается гордо уйти.

Гордо — потому что в ней, как он теперь видит, слились в экстазе обида и что-то психическое.

По-моему, так относиться к женщине, подло. Александр пишет, что пытался сделать из пропащей бабы приличного человека, но опустил быстро руки. Он понял, что человека, который пробивался в люди, зачав какого-нибудь ребёнка, уже не исправить.

Нет, я прекрасно понимаю Александра! Как можно жить с женщиной, совать в неё, если вся её жизнь завязана на получение средств от бывшего — даже не мужа! Уверена, что и сейчас она возможно обслуживает отверстием алименты — нет, ну для разнообразия, и чтобы вспомнить прошлое!

Но давайте рассуждать логично: разве его Оксана была другой, когда Александр первый раз её брал?

То есть, пока он жил на вокзале, «коитусы по принуждению в самых неприличных позах» в её прошлом его не смущали. Были натурально идеальные отношения! А как только пустили в клуб опущенных и брошенных жён, так ему тут же стало перед всеми стыдно и неприлично.

По-моему, это — двойные стандарты.

А вы начали стыдиться поведения своих мужей или жён, спустя какое-то время? Они были другими, когда у вас всё только начиналось?