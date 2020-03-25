Жители города на Курилах эвакуированы из-за угрозы цунами

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25.03.2020, 11:33, Новости дня

Власти города Северо-Курильск на острове Парамушир провели эвакуацию населения из-за угрозы цунами. Она была объявлена после мощного подводного землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего в Тихом океане неподалёку от острова.

Жители были выведены в возвышенные места, наблюдалась паника, – сообщил с места событий корреспондент издания «Сахалин и Курилы». По данным местного МЧС, всего в безопасную зону вышли около 400 человек.

Первая волна, достигшая острова, оказалась высотой около 50 сантиметров. По предварительным данным, она не принесла никаких разрушений. Однако вернуться в город жителям можно будет только после отлива.

В 1952 году цунами высотой 10 метров почти полностью разрушило Северо-Курильск. Тогда на острове погибли более двух тысяч человек. Сейчас население города – около двух с половиной тысяч.

  • Радио «Свобода»

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