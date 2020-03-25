В Сенате США согласован пакет экономического стимулирования на сумму в два триллиона долларов

25.03.2020, 11:33, Новости дня

Американские сенаторы и представители администрации Дональда Трампа пришли к соглашению по законопроекту о масштабных мерах экономического стимулирования для смягчения последствий эпидемии коронавируса.

Об этом сообщили рано утром в среду участники переговоров.

Сенат проведет голосование по пакету стоимостью 2 триллиона долларов уже в среду, вскоре после чего голосование пройдет в Палате представителей.

«Речь идет об уровне инвестиций в нашу страну, сравнимом с военным временем», – заявил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, объявляя о достижении соглашения после нескольких дней переговоров между республиканскими и демократическими законодателями, министром финансов Стивеном Мнучиным и другими высокопоставленными советниками президента Дональда Трампа.

«Мы примем этот законопроект позднее сегодня», – добавил Макконнелл.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что речь идет о «самом большом пакете помощи в американской истории», назвав инициативу «планом Маршалла» для больниц и медицинских нужд.

Текст соглашения будет обнародован позднее в среду.

По словам Макконнелла, пакет предполагает оперативные выплаты, которые должны помочь американцам оплачивать счета в случае увольнения в период эпидемии, расширяет выплаты по безработице и позволяет выдавать экстренные кредиты малому бизнесу.

Он также направлен на «стабилизацию ключевых национальных отраслей промышленности» и предоставляет финансовую помощь больницам и другим медучреждениям, которые пытаются получить оборудование для больных пациентов.

Ожидается, что пакет стимулирующих мер поддержит экономику благодаря оказанию масштабной помощи, которая будет включать 500 миллиардов долларов на поддержку наиболее пострадавших отраслей через предоставление кредитов, а также сравнимый объем выплат до 3 тысяч долларов миллионам американских семей.

Ожидается, что другие положения будут включать выделение кредитов малому бизнесу на общую сумму в 350 миллиардов долларов и увеличение пособий по безработице на сумму в 250 миллиардов долларов.

Шумер сказал, что пакет также предусматривает выделение 100 миллиардов долларов больницам и системам здравоохранения, а также дополнительные деньги на другие нужды здравоохранения.

Еще 150 миллиардов долларов будут направлены на помощь штатам и муниципалитетам в борьбе с эпидемией.

В результате глобальной пандемии в США заразилось более 50 тысяч человек, умерли более 660. Тысячи компаний закрылись, миллионы человек оказались без работы, а около 100 миллионов человек, почти треть населения страны, получили указания не выходить из дома.

После объявления о достижении соглашения Мнучин заявил журналистам, что Трамп «абсолютно точно» подпишет законопроект, если он будет принят Конгрессом.

Пакет «будет иметь большое значение для помощи американским трудящимся, американскому бизнесу и людям по всей Америке», – добавил он.