По секрету всему свету: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес сыграли в романтическую игру

25.03.2020, 11:31, Разное

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес присоединились к Instagram-марафону #coupleschallenge, в котором пользователи сети раскрывают на камеру свои секреты. Анонимный ведущий за кадром задает паре вопросы: от милых и романтичных, вроде “Кто первый из вас признался в любви?”, до забавных и неловких – “Кто храпит по-ночам?” и “Кто самый вредный?”. Участники челенджа с закрытыми глазами одновременно отвечают на вопросы, показывая пальцем на себя или партнера.

Так, благодаря челенджу поклонники звездной пары узнали, что первый поцелуй произошел по инициативе Дженнифер, она же лучше в их семье готовит, дольше всех собирается по утрам и тратит все деньги из семейного бюджета. Большим романтиком по обоюдному решению был признан Алекс, он же первым признался в любви. На какие вопросы у пары мнения разошлись, предлагаем узнать из видео:

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Публикация от Alex Rodriguez (@arod)24 Мар 2020 в 10:24 PDT

Напомним, Алекс Родригес сделал предложение Дженнифер Лопес 9 марта 2019 года на берегу океана на Багамских островах. Влюбленные лично поделились этой прекрасной новостью с поклонниками, сначала опубликовав фото кольца Джен, а затем и кадры с помолвки. По слухам, свадьбу пара запланировала на это лето, однако теперь им, возможно, как и многим другим звездам, придется перенести свое торжество.

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес Пара знакома с 2005 года, но близко общаться друг с другом они начали только зимой 2017-го. О том, как все начиналось, они рассказывали по очереди на шоу Эллен Дедженерес:

Я обедала в одном ресторане, ела салат “Кобб” и мексиканский суп “Тортилья”, как вдруг увидела его, он проходил мимо. Почему-то мне захотелось подойти, похлопать его по плечу и сказать: “Привет, Алекс!” Так мы и встретились. А потом он написал мне сообщение и пригласил на ужин.

Также в октябре 2017-го Дженнифер и Алекс появились на обложке Vanity Fair и дали первое совместное интервью, в котором подробно рассказали о повторном знакомстве и первом свидании, а также о том, что их привлекает друг в друге больше всего.

Мне кажется, я понимаю его так, как никто другой, – говорила тогда Дженнифер. – И он однозначно понимает меня лучше, чем кто-либо за всю мою жизнь. Он добился огромных успехов, когда ему было чуть за 20. В таком возрасте он заключил крупнейший бейсбольный контракт. Я в этом же возрасте снялась в первоклассном фильме и выпустила первоклассный альбом и тоже вошла в историю. У каждого из нас были взлеты и падения, мы проходили непростые испытания, когда нам было 30 и больше, и к 40 годам мы уже прошли через очень многое в жизни. И что важнее всего, мы оба проделали огромную работу над собой. Мы приложили много усилий для того, чтобы стать лучше. Мы понимаем друг друга и в этом отношении. Когда мы разговариваем, часто возникает фраза: “О Боже, и со мной такое было!”