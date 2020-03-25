Средняя дочь Мерил Стрип Грейс Гаммер разводится с мужем, с которым была знакома с 7 лет

25.03.2020, 11:31, Разное

Еще одна голливудская пара распалась, хотя новость о бракоразводном процессе удивила многих журналистов и поклонников дочери Мерил Стрип – некоторые даже не знали, что она была замужем. TMZ со ссылкой на судебные документы сообщил, что в минувший понедельник, 23 марта, 33-летняя Грейс Гаммер подала на развод со своим мужем, 39-летним музыкантом Тэем Стрэтейрном. Причины развода не известны.

Тэй – актер и джазовый пианист, он играл небольшие роли в фильмах “Восьмерка выбывает из игры” и “Звезда шерифа”. Он сам по себе не слишком известен широкой аудитории, в отличие от его отца. Дэвид Стрэтейрн – американский актер, лауреат премии “Эмми” и кубка Вольпи в рамках Венецианского кинофестиваля. Также в разные годы он был номинирован на “Оскар”, Премию Гильдии актеров, BAFTA и “Золотой глобус”.

Тэй и Грейс знакомы с самого детства: они познакомились в 1993 году на съемочной площадке фильма “Дикая река”, главные роли в котором сыграли его отец Дэвид Стрэтейрн и ее мать Мерил Стрип. Грейс тогда было 7 лет, а Тэю – 13. Долгие годы они дружили, но после между ними возникли романтические отношения. Впервые о романе между ними заговорили после премьеры документального фильма “Спилберг” в 2017 году, на которую они пришли вместе. Влюбленные так искусно скрывали личную жизнь от СМИ и папарацци, что лишь из новости о разводе они узнали, что Тэй и Грейс были женаты – детей за эти годы у них не появилось.

Тэй Стрэтейрн Грейс Гаммер

Грейс – средняя дочь голливудской звезды Мерил Стрип и ее супруга Дона Гаммера. У пары также есть старший сын Генри (1979 г. р.), дочь Мэри “Мэми” (1983 г. р.) и дочь Луиза (1991 г. р.). Кстати, в марте 2019-го Мерил Стрип впервые стала бабушкой – ее старшая дочь Мэри родила сына.