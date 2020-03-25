Астрономы впервые в истории обнаружили экзопланету с водой и пригодной для жизни температурой

25.03.2020, 11:30, Разное

Астрономы из США заявили, что им удалось первыми в истории обнаружить экзопланету, где имеется и вода, и пригодная для жизни температура. Космический объект находится в созвездии Льва, за 110 световых лет от Земли.

По словам руководителя исследования Ангелоса Циараса, на обнаруженной его командой астрономов экзопланете нет условий существования, идентичных таковым Земли, но она вполне может оказаться пригодной для жизни. Вполне вероятно, что на данной планете, находящейся вне Солнечной системы, даже идёт дождь, полагают учёные.

«То, что мы нашли, может считаться самым большим шагом, который сделала наука, для того чтобы достигнуть конечной цели, а именно отыскать жизнь на иных планетах и тем самым доказать – человечество во Вселенной не одиноко», – подчеркнули астрономы из США.

Стоит отметить, экзопланету, известную как K2-18b, астрофизики обнаружили ещё в 2015 году. Её размер вдвое превышает таковой Земли. Космический объект считается скалистым, но доподлинно не известно, течёт ли на его поверхности вода. Звездой данной планеты является красный карлик, он намного меньше Солнца и прохладнее его. Имеет свои отличия и атмосфера K2-18b. Год там продолжается 33 дня, а колебания температуры находятся в пределах от -73 °C до +47 °C.

В планах NASA на следующий год – запуск к экзопланете сверхмощных телескопов, для того чтобы учёные продолжили наблюдение за её водным миром.