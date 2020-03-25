 

Шойгу назвал число зарубежных кибератак на Минобороны

25.03.2020, 11:30, Новости дня

Более 25 тыс. кибератак из-за рубежа было совершено на информационную инфраструктуру Вооруженных сил РФ за три последних года, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Информационное пространство сегодня стало еще одним театром военных действий. За последние три года на информационную инфраструктуру Вооруженных Сил было совершено более 25 тыс. высокотехнологичных компьютерных атак из-за рубежа. При этом ежегодно их количество увеличивается в среднем на 12%. Мы готовы к этой борьбе. Конечно, хотелось, чтобы помощников внутри страны у них (хакеров) было чуть меньше», – передает РИА «Новости» слова Шойгу в ходе правительственного часа в Совете Федерации по состоянию и направлениям развития Вооруженных сил России.

По его словам, в министерстве обороны создана надежная система защиты информационных ресурсов, обеспечивающая высокую устойчивость системы управления Вооруженными Силами.

«Все атаки нейтрализуются», – отметил министр.



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