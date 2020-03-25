 

В России за сутки коронавирусом заразились 163 человека

25.03.2020, 11:30, Разное

Согласно последним данным, которые передает телеграмм канал 360tv, за последние сутки в Российской Федерации коронавирусом заразились еще 163 человека.
Общее количество болеющих COVID-19 составляет 658 россиян. При этом 29 человек прошли лечение и послед выздоровления выписаны из больниц. В тоже время число заразившихся по всему миру составляет около 420 000 человек. ВОЗ назвали США с самым большим количеством заболевших.



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