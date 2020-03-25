 

В Узбекистане разработали собственную тест-систему выявления коронавируса

25.03.2020, 11:30, Новости дня

Узбекские ученые разработали собственную тест-систему для выявления коронавируса COVID-19, сообщает в телеграм-канале Минздрав страны. На ее создание ушел месяц.

Вся процедура занимает около 5-6 часов, отмечается, что это не экспресс-тест, а полноценный тест, который можно проводить только в специализированных лабораториях.

В настоящее время в Узбекистане количество зараженных коронавирусом достигло 55 человек.

Как сообщил начальник государственной инспекции санитарно-эпидемиологического контроля Нурмат Отабеков, “у 15 узбекистанцев, заразившихся коронавирусом, диагностирована пневмония, 4 находятся в тяжелом состоянии”.

Впервые в стране выявили случай заражения коронавирусом у пациента, который не выезжал за границу и не имел контакта с приезжими.

“Это молодая девушка 20 лет из Ташкента. Ни она, ни ее родители не выезжали за пределы страны. Однако она могла столкнуться с вирусоносителями в общественном транспорте или используя предметы общего пользования в процессе работы, и таким образом инфицироваться. Мы также обследовали семью этой больной, все ее члены здоровы”, – рассказал главный санитарный врач и директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве республики Бахром Алматов.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / В России предлагают наделить экс-президентов неприкосновенностью

04.02 / В еловых досках псковские таможенники нашли 74 тысячи пачек сигарет

27.02 / OAN – Трамп хочет сделать Голливуд «снова великим»

17.02 / Голикова рассказала о важности российских студенческих отрядов

14.02 / Запах любимого человека помогает уснуть, уверяют ученые

16.02 / В ЦБ назвали самый распространенный метод хищения денег со счетов

07.03 / Украинские шахты закрывать не будут – Шмыгаль

20.02 / Обстановка накаляется! Кадыров пообещал показать Емельяненко, как вести себя на ринге

21.02 / “Беги”. Вышел трейлер фильма со звездой “Американской истории ужасов” Полсон. Видео

06.03 / Режим прекращения огня вступил в силу в Идлибе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска