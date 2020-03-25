В Узбекистане разработали собственную тест-систему выявления коронавируса

25.03.2020, 11:30, Новости дня

Узбекские ученые разработали собственную тест-систему для выявления коронавируса COVID-19, сообщает в телеграм-канале Минздрав страны. На ее создание ушел месяц.

Вся процедура занимает около 5-6 часов, отмечается, что это не экспресс-тест, а полноценный тест, который можно проводить только в специализированных лабораториях.

В настоящее время в Узбекистане количество зараженных коронавирусом достигло 55 человек.

Как сообщил начальник государственной инспекции санитарно-эпидемиологического контроля Нурмат Отабеков, “у 15 узбекистанцев, заразившихся коронавирусом, диагностирована пневмония, 4 находятся в тяжелом состоянии”.

Впервые в стране выявили случай заражения коронавирусом у пациента, который не выезжал за границу и не имел контакта с приезжими.

“Это молодая девушка 20 лет из Ташкента. Ни она, ни ее родители не выезжали за пределы страны. Однако она могла столкнуться с вирусоносителями в общественном транспорте или используя предметы общего пользования в процессе работы, и таким образом инфицироваться. Мы также обследовали семью этой больной, все ее члены здоровы”, – рассказал главный санитарный врач и директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве республики Бахром Алматов.