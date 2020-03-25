 

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

25.03.2020, 11:30, Новости дня

Российский актер Александр Домогаров покинул МХАТ имени Горького, назвав его «лже-театром», сообщают СМИ.

Домогаров рассказал изданию Starhit, что оказался «заложником некрасивой ситуации», однако подробностей раскрывать не стал.

«Я разорвал отношения с верхом власти МХАТа, а также с финансовым директором. И пока руководство МХАТа не извинится <….> никакого сотрудничества между нами не будет. Нет, лгу. Даже если извинятся – мое решение останется прежним», – рассказал артист.

Домогаров являлся приглашенным актером МХАТ имени Горького, он более 25 лет служит в Театре имени Моссовета.

Тем временем художественный руководитель МХАТ отказался комментировать сложившуюся ситуацию. 

«С нашей стороны никакого конфликта нет. О том, что Домогаров прекращает с нами сотрудничать, он нас не уведомил. Спектакли с его участием стоят в афише <…> Если мы не сможем их сыграть, всему виной будет скорее всего пандемия», – пояснили в пресс-службе театра.

Отмечается, что артист контракт с театром не расторгал. После того, как эпидемиологическая обстановка нормализуется все спектакли будут возобновлены, передает ТАСС. 

Напомним, в начале марта Александр Домогаров заявил, что написал заявление об уходе из Театра им. Моссовета. Пост об этом появился на его странице в Facebook, однако позже пропал. В новом посте актер заявил, что отказывается что-либо комментировать.

Руководитель пресс-службы Театра им. Моссовета Татьяна Горина прокомментировала сообщения о планах актера Александра Домогарова уйти из театра.



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