Гимнастка Хоркина назвала перенос Олимпиады “божьим наказанием”, заметив, что “не надо было Россию обижать”

25.03.2020, 11:30, Новости дня

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и нынешний депутат Государственной Думы Светлана Хоркина заявила, что перенос Олимпийских игр в Токио из-за коронавируса был “божьим наказанием”, и добавила, что “это все произошло, потому что нельзя было обижать Россию, в том числе и наших спортсменов”.

Изначально летние Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако накануне Международный олимпийский комитет и премьер Синдзо Абэ приняли решение перенести их на 2021 год.

Идея переноса возникла после того, как из-за коронавируса о готовности отказаться от участия в Играх заявили сборные Канады, Австралии и Польши. США также просили МОК перенести Игры.

Хоркина, которая представляет в Госдуме правящую партию “Единая Россия”, заявила, что “На мой взгляд, это некое Божье наказание. И, на мой взгляд, это все произошло, потому что нельзя было обижать Россию, в том числе и наших спортсменов. Не зря ведь в нашем гимне поется, что нашу землю хранит Бог”,

“Не надо было устраивать эти политические передергивания”, — пояснила Хоркина свою мысль.

В декабре 2019 года Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) и-за продолжающихся допинговых нарушений принял рекомендацию лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях. В их число в том числе входят Олимпиады (включая юношеские и паралимпиады) и все чемпионаты мира, в том числе футбольный в Катаре и хоккейный чемпионат мира.

Те российские спортсмены, которые все-таки могли быть допущенные к Олимпиаде по результатам личного отбора, не смогли бы выступать в Токио под российским флагом и в российской форме. А в случае, если они победят, вместо российского гимна на церемонии награждения для них должен был звучать олимпийский гимн, а не гимн России.

Хоркина заявила, что Россия “должна воспользоваться” переносом главного спортивного старта года и решить все накопившиеся вопросы”, в том числе вопрос недопуска ее спортсменов к Олимпиаде.

“Этой ситуацией мы должны воспользоваться себе во благо и отработать хорошо в Спортивном арбитражном суде, с различными международными федерациями, чтобы к следующему году решить все свои вопросы”, — заметила она.