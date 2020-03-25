 

Две модели разделись топлес, показав как проводят время самоизоляции из-за коронавируса

25.03.2020, 11:30, Разное

Датская супермодель и фотограф Хелен Кристенсен (Helena Christensen) и ирландско-американская модель Лорен Саммер (Lauren Summer) показали, как проводят время самоизоляции из-за пандемии коронавирусой инфекции. Соответствующие фото появились в Instagram-аккаунтах знаменитостей.
51-летняя модель предстала в черном сдельном купальнике с глубокими вырезами на спине и в зоне декольте. Снимок в наряде собственного бренда Хелен Кристенсен сделано в горной местности на фоне леса и реки. Лорен Саммер показала несколько кадров, на которых позировала топлес в ванне, а также на кровати, прикрыв обнаженную грудь двумя рулонами туалетной бумаги. В комментариях к фото 24-летняя модель написала несколько рекомендаций по предотвращению заражения коронавирусной инфекцией.

Стоит отметить, что не только Хелен Кристенсен и Лорен Саммер снялись топлес во время самоизоляции из-за коронавируса. Также откровенными кадрами делились ранее Белла Хадид, Эмили Ратаковски, Дэми Роуз и Хайди Клум.



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