В Тернопольской области сообщили о первой смерти от COVID-19

25.03.2020, 11:25, Новости дня

В Тернопольской области умер первый больной коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил 25 марта в Telegram тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.

Это 68-летний житель села Ковалевка Монастырского района.

Он скончался в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи.

Всего в Тернопольской области зафиксировано шесть случаев инфицирования коронавирусом: четыре – в Монастырском районе, по одному в Залещиках и Тернополе, уточнили в штабе.

Последний заболевший – стоматолог из Тернополя 1965 года рождения. Он недавно посещал Австрию.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на утро 25 марта, в Украине подтверждено 113 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, три человека погибли. В сводке ГСЧС указано, что в Тернопольской области четыре случая инфицирования, а не шесть, как сообщают местные власти.

Министерство здравоохранения Украины пока не публиковало обновленных данных о количестве инфицированных.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 423 тыс., из них 18 923 умерли, более 108 тыс. выздоровели.

Из-за коронавируса в Украине до 3 апреля объявлен карантин. В стране запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки.

Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.