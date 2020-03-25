 

Минздрав Украины подтвердил, что официально в стране насчитывается 113 случаев заболевания COVID-19

25.03.2020, 11:25, Новости дня

По данным на 10.00 25 марта в Украине зарегистрировано 113 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Telegram-канал Министерства здравоохранения страны.

“За сутки было зафиксировано 29 новых случаев. Обнаружены первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях”, – говорится в сообщении.

Эти данные совпадают с теми, которые ранее обнародовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Вместе с тем власти Тернопольской области сообщают еще о двух случаях COVID-19 (всего в регионе – шесть, по данным Минздрава и ГСЧС – четыре). 68-летний житель села Ковалевка Монастырского района скончался, информирует тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным& американского Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 423 тыс., из них 18 923 умерли, более 108 тыс. выздоровели.

Из-за коронавируса в Украине до 3 апреля объявлен карантин. В стране запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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