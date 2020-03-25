В Индии на три недели запретили выходить из дома – теперь из-за коронавируса на карантине треть населения планеты

25.03.2020, 11:25, Новости дня

С 25 марта в Индии объявили жесткие карантинные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции, гражданам запретили покидать дома без необходимости.

О новых ограничениях 24 марта в телеообращении к нации заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, стенограмма выступления опубликована на сайте политика.

“Сегодня с полуночи вся страна будет полностью закрыта. Чтобы защитить страну и каждого ее гражданина, сегодня с полуночи вступит в силу полный запрет на выход из домов. Все штаты в стране, все союзные территории, каждый округ, каждый муниципалитет, каждая деревня, каждый населенный пункт будут в изоляции. Это похоже на комендантский час”, – сказал он.

Моди сообщил, что карантин продлится 21 день.

Премьер признал, что страна понесет экономические убытки из-за этого шага. Но спасти жизни людей – это обязательно правительства, подчеркнул он.

Моди призвал граждан оставаться дома, чтобы исключить риск заражения, поскольку справиться с эпидемией не смогли многие западные страны, например, Италия и США, уровень медицины в которых считается одним из лучших в мире.

India Times пишет, что во время карантина в стране продолжат работать магазины, аптеки, больницы и банки. Покидать дома граждане смогут только в случае острой необходимости. За нарушение карантина предусмотрены штраф или тюремный срок.

По данным на 24 марта, в Индии было зарегистрировано 557 случаев инфицирования коронавирусом, 10 человек погибли, сообщило издание Mint со ссылкой на официальную информацию.

Население Индии составляет более 1,3 млрд жителей. Это вторая по численности населения страна в мире.

После введения карантина в Индии, по подсчетам CNN, почти треть населения планеты (около 2,5 млрд) испытает на себе ограничения, связанные с коронавирусом. Речь идет о полном или частном карантине, комендантском часе или некоторых ограничениях на передвижение.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 424 тыс., из них 18 947 умерли, более 109 тыс. выздоровели.