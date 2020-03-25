 

Эксперты рассказали, почему на раскаленном до 400 градусов Меркурии существует лед

25.03.2020, 11:09, Разное

Эксперты рассказали, почему на раскаленном до 400 градусов Меркурии существует лед. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.
По словам ученых из Технологического института Джорджии (Georgia Tech), вода может накапливаться на поверхности горячей планеты в защищенных от солнца кратерах, в которых сохраняется температура до -200 градусов Цельсия.

В составе обнаруженных на Меркурии минералов есть химические элементы гидроксильной группы. Во время образования льда атомы водорода связываются с атомами кислорода. Кроме этого, на поверхности планеты находятся протоны от солнечного ветра, причиной беспорядочного движения которых является слабое магнитное поле Меркурия. Так частицы мигрируют по горячей планете, оседая в почве и гидроксогруппах, что приводит к их активации с помощью солнечной энергии. В результате происходит столкновение молекул и генерирование воды, после чего солнечный свет разрушает частицы H2О. Но некоторые из них не растворяются в своих элементарных компонентах и вновь спускаются на постоянно находящиеся в тени холодные полюса Меркурия, что приводит к образованию льда.

Исследователи отметили, что за 3 млн лет на Меркурии могло накопиться 11 триллионов тонн водяного льда. Сотрудник Georgia Tech Томас Орландо сравнил этот процесс со знаменитым хитом «Hotel California», добавив, что молекулы воды затаиваются в тени, но полностью никогда не уйдут.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Гвендолин Кристи и Мадонна обменялись шутками об «Игре престолов»

11.03 / Мнение: Не в той стране родился, Харви!

14.02 / Мнение: Мы снова самые конченные

10.03 / Шэрон Стоун прошла проверку на коронавирус перед вечеринкой по случаю своего дня рождения

11.03 / В военной части в Подмосковье прогремел взрыв: пострадали четверо военных

15.01 / Невыездной: Навальному запретят вылет за границу из-за долгов

23.02 / Наталья Поклонская в мини-платье поздравила мужчин с 23 февраля

14.02 / Лариса Гузеева позавидовала танцу невесты с пуделем в «Давай поженимся»

08.02 / Ученые предложили выявлять рак печени на ранней стадии при помощи МРТ

03.03 / Мнение: Видеосолянка. 03.02.2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска