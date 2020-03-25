Эксперты рассказали, почему на раскаленном до 400 градусов Меркурии существует лед

25.03.2020, 11:09, Разное

Эксперты рассказали, почему на раскаленном до 400 градусов Меркурии существует лед. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

По словам ученых из Технологического института Джорджии (Georgia Tech), вода может накапливаться на поверхности горячей планеты в защищенных от солнца кратерах, в которых сохраняется температура до -200 градусов Цельсия.

В составе обнаруженных на Меркурии минералов есть химические элементы гидроксильной группы. Во время образования льда атомы водорода связываются с атомами кислорода. Кроме этого, на поверхности планеты находятся протоны от солнечного ветра, причиной беспорядочного движения которых является слабое магнитное поле Меркурия. Так частицы мигрируют по горячей планете, оседая в почве и гидроксогруппах, что приводит к их активации с помощью солнечной энергии. В результате происходит столкновение молекул и генерирование воды, после чего солнечный свет разрушает частицы H2О. Но некоторые из них не растворяются в своих элементарных компонентах и вновь спускаются на постоянно находящиеся в тени холодные полюса Меркурия, что приводит к образованию льда.

Исследователи отметили, что за 3 млн лет на Меркурии могло накопиться 11 триллионов тонн водяного льда. Сотрудник Georgia Tech Томас Орландо сравнил этот процесс со знаменитым хитом «Hotel California», добавив, что молекулы воды затаиваются в тени, но полностью никогда не уйдут.