 

Дарья Мороз: «Наши отношения с Богомоловым расстроились до его романа с Собчак»

25.03.2020, 11:09, Разное

Отечественная актриса театра и кино Дарья Мороз в одном из недавних интервью пояснила об отношениях с экс-супругом Константином Богомоловым. По словам артистки, их брак расстроился ещё до романа режиссёра с Ксенией Собчак, поэтому она не считает, что журналистку стоит называть «разлучницей».
Дарья Мороз и Константин Богомолов официально стали супругами в мае 2010 года. В сентябре того же года у пары родилась дочь Анна, однако даже ради ребёнка режиссёр и актриса не смогли сохранить семью и развелись в августе 2018 года. При этом им удалось остаться хорошими друзьями. Мороз говорит, что экс-супруг очень хороший отец и много времени уделяет воспитанию дочери. Обвинения относительно того, что причиной развода стал роман Богомолова с Собчак артистка называет «беспочвенными». Личные отношения между супругами расстроились задолго до этого, а вот профессиональные продолжались и после расставания.


Ещё будучи в браке Константин Богомолов и Дарья Мороз считали, что смешивать семью и работу – это «дурной тон», поэтому и постарались сохранить творческий тандем после развода. Сейчас бывшие супруги не работают вместе, однако актриса не исключает в будущем вероятности участия в совместном проекте с режиссёром.



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