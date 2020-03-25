 

«Я не помер, я не заразился, я живой»: Ефим Шифрин празднует 64-летие

25.03.2020, 11:09, Разное

Ефим Шифрин в свой день рождения, 25 марта, пояснил подписчикам страницы в Instagram, что «не помер и не заразился». По словам артиста, даже в условиях карантина ему приходится работать.
«Я очень редко даю интервью, из-за чего можно подумать, что я пропал из виду. Я просто занимаюсь работой, которую нельзя перенести. Наверно, на ближайшее время это будет последний проект, так как нужно следовать правилам карантина. Он был запланирован очень давно, ввиду чего перенести его сложно», – пояснил Шифрин.
В Instagram артист также обнародовал снимок со спортивного зала, на котором можно заметить, что он находится в отличной форме в свои годы. Фанаты пожелали Шифрину крепкого здоровья и творческих успехов.

Шифрин получил известность благодаря участию в шоу «Аншлаг» и «Вокруг смеха». Одним из самых известных его номеров является «Звонок Люсе», представляющий собой монолог с имитацией разговора по телефону. Сейчас Шифрин преимущественно занимается театральными постановками.



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