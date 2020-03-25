 

От коронавируса в Грузии излечились 10 человек

25.03.2020, 11:08, Новости дня

Десятый пациент излечился в Грузии от коронавируса и выписан, сообщила директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В Грузии подтверждены 73 случая заболевания коронавирусом. В связи с этим в стране с 21 введен режим ЧП, а два района – Марнеульский и Болнисский переведены на карантин, к соблюдению там мер предосторожности, помимо МВД, подключена армия.

В этих районах компактно проживают национальные меньшинства, поэтому аппарат Госминистра по примирению и гражданскому равноправию регулярно обращается к ним на азербайджанском и армянском языках, разъясняя необходимые меры.

В грузинских СМИ появились сообщения о том, что около 300 граждан России, которые путешествовали из Грузии в Армению на автомобилях, не могут сейчас вернуться обратно из-за введенных Грузией запретов на въезд иностранцев. Официальный Тбилиси это пока не комментировал.



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