От коронавируса в Грузии излечились 10 человек
25.03.2020, 11:08, Новости дня
Десятый пациент излечился в Грузии от коронавируса и выписан, сообщила директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В Грузии подтверждены 73 случая заболевания коронавирусом. В связи с этим в стране с 21 введен режим ЧП, а два района – Марнеульский и Болнисский переведены на карантин, к соблюдению там мер предосторожности, помимо МВД, подключена армия.
В этих районах компактно проживают национальные меньшинства, поэтому аппарат Госминистра по примирению и гражданскому равноправию регулярно обращается к ним на азербайджанском и армянском языках, разъясняя необходимые меры.
В грузинских СМИ появились сообщения о том, что около 300 граждан России, которые путешествовали из Грузии в Армению на автомобилях, не могут сейчас вернуться обратно из-за введенных Грузией запретов на въезд иностранцев. Официальный Тбилиси это пока не комментировал.
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