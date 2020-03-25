 

Шойгу спрогнозировал увеличение доли современного ядерного вооружения России

25.03.2020, 11:08, Новости дня

Доля современного вооружения в стратегических ядерных силах до конца года увеличится на 5% и достигнет уровня 87%, сообщил министр обороны Сергей Шойгу, выступая в Совете Федерации.

«Оснащенность войск современным вооружением и техникой доведена до 68,2%. К концу года она достигнет целевого показателя – 70%. При этом современность в стратегических ядерных силах превысит 87%», – цитирует РИА «Новости» Шойгу.

По словам министра, исправность вооружения и техники в Вооружённых силах поддерживается на уровне 94%.

Шойгу напомнил, что в 2012 году президент поставил задачу довести долю современного вооружения к концу 2020 года до 70%.

«К 2020 году боевой потенциал Вооруженных Сил повысился более чем в два раза, что позволило сохранить стратегический паритет с НАТО в условиях роста военных угроз», – добавил министр.

Напомним, в ноябре президент Владимир Путин на заседании Совета Безопасности назвал успешной госпрограмму вооружений. Глава государства подчеркнул, что в армии и на флоте доля современного оружия и техники превышает 68%. При этом в 2012 году ставилась задача увеличить этот показатель до 70% к 2020 году.



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