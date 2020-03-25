 

Автоновости: Новый Changan CS75 FL появится в РФ в апреле

25.03.2020, 11:05, Новости дня

Обновленный китайский паркетник Changan CS75 уже в апреле поступит в продажу на российском рынке.

В частности, планируется организовать поставки автомобиля ко всем представительствам марки в России. Вместе с тем разрешение на продажи Changan CS75 получено еще в текущем месяце, однако пока достаточное количество машин отсутствует. Известно, что обновленный кроссовер поступит на местный рынок с 1,8-литровым турбированным мотором на 150 л.с., а также появится и более продвинутая модификация.

Покупатели смогут выбрать Changan CS75 с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией, а также с передним и полным приводом. В базовом исполнении стоимость кроссовера Changan CS75 составит от 1,4 млн рублей.



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