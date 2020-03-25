 

Новый седан Audi RS3 вышел на тесты

25.03.2020, 11:05, Новости дня

Обновленная модель Audi RS3 обнаружена во время тестовых испытаний на одной из трасс.

В частности, по снимкам видно, что спортивная модель обладает продвинутой внешностью и имеет пятидверный кузов. Вместе с тем основные изменения коснулись лишь задней части, где установлен дополнительный спойлер. Все остальные формы остались на уровне актуального поколения спортивного хетчбэка.

Вместе с тем под капотом новинки установят 2,5-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 420 л.с. мощности. Также планируется выход в продажу модификации с 450-сильным мотором. В каждом из экземпляров предусмотрели 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод. Стоимость новой модели пока остается неизвестной.



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