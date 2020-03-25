 

600-километровый марш: колонна российской спецтехники выдвинулась из Рима в Бергамо

25.03.2020, 11:03, Новости дня

Российские военные специалисты отправились в итальянский город Бергамо для борьбы с распространением коронавируса. Как сообщили в Минобороны РФ, колонна спецтехники выдвинулась с авиабазы ВВС Италии Пратика ди Маре.

В состав колонны входят мобильный комплекс анализа и диагностики, мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств. Также российские специалисты везут с собой оборудование для оказания помощи тяжелым пациентам, пострадавшим от коронавирусной инфекции.

"Марш совершают 22 единицы российской специальной техники, а также автобусы с военными специалистами", – отметили в военном ведомстве. Колонну сопровождают автомобили итальянской армии и карабинеров.

Российские военные проделают путь в 600 километров, передает ТАСС.

Бергамо стал одним из эпицентров эпидемии: там зарегистрировано большое число инфицированных COVID-19 и скончавшихся.

Из всех стран Европы в Италии сложилась наиболее сложная эпидемиологическая обстановка. Для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 Москва отправила туда 15 военно-транспортных самолетов с медицинским оборудованием и специалистами.

 



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