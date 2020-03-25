Матвиенко доложила Путину о дефиците масок и антисептиков

25.03.2020, 10:57, Новости дня

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проинформировала президента Владимира Путина о дефиците медицинских масок и антисептиков на фоне ситуации с коронавирусом.

«После нашего последнего заседания в субботу и острых выступлений ряда членов Совета Федерации я проинформировала президента о ситуации с дезинфицирующими средствами», – цитирует ТАСС Матвиенко.

По ее словам, президент «незамедлительно дал жесткие поручения», ситуация сейчас существенно изменилась. Она добавила, что глава государства всегда реагирует на обращения парламентариев.

Матвиенко также отметила, что авиакомпании должны возвращать деньги за все сданные из-за коронавируса авиабилеты.

«Деньги за все билеты должны быть возвращены, вне зависимости от того, возвратный это тариф или нет», – сообщила она.

Одновременно с тем спикер Совфеда указала на необходимость поддержки авиационной отрасли в связи с коронавирусом.

Кроме того, Матвиенко призвала всех сенаторов и сотрудников аппарата Совфеда старше 65 лет выполнить распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина и уйти на домашний карантин. При этом она напомнила, что это распоряжение не касается руководящего состава.

«С завтрашнего дня те, кто старше 65 лет, должны в соответствие с распоряжением мэра Москвы уйти на карантин. Призываю вас следовать этому решению», – сказала она.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что москвичи старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля из-за коронавируса обязаны соблюдать домашний режим.

Напомним, в РФ зарегистрировано 495 случаев коронавируса, большинство из них – в Москве.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.