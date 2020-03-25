Мнение: Почему надо поддерживать малый бизнес

25.03.2020, 10:54, Разное

Всё больше убеждаюсь, что басня «свинья под дубом» написана про социалистов. Из-за эпидемии коронавируса сильно пострадает малый бизнес — у большей части бизнесменов просто нет достаточных запасов, чтобы спокойно пережить карантин, временное закрытие и сильный спад продаж. В некоторых секторах уже пошли первые дефолты, другие начнут всерьёз страдать чуть позже, в течение ближайших месяцев.

Социалисты пишут: как приятно наблюдать за чужими проблемами, мы всегда ненавидели этих богатеньких кровососов, и вот сейчас они, наконец-то, будут массово разоряться.

Позиция близорукая. Даже если оставить в сторону вопросы морали, — у сторонников левых идей своя мораль, — малый бизнес выполняет в современном государстве несколько важнейших функций.

1. Обеспечивает социальный лифт.

2. Снижает социальное напряжение, направляя энергию самых «буйных» в полезное для общества русло.

3. Повышает уровень жизни населения, производя ненужные государству товары и услуги: кофе на вынос, вычурные приспособления для рыбалки.

4. Создаёт рабочие места для огромной доли населения.

Обратите внимание, налогов в этом списке нет. Хоть государство и собирает с малого бизнеса какие-то небольшие деньги, однако суммы там обычно символические. Если завтра малый бизнес перестанет платить налоги вовсе, бюджет этого даже не заметит.

Исчезновение малого бизнеса приведёт к другим проблемам. Миллионы людей, которые стригли друг друга и чинили друг другу мобильники, окажутся без работы. Зарплаты тех, кто работает на крупных предприятиях, резко поползут вниз — реплика «за забором очередь желающих стоит» впервые за долгое время станет правдой, так как за заборами действительно будут выстраиваться очереди безработных. Оставшиеся без дела и без денег люди будут выживать методами девяностых — возделывая скорбные шесть соток, смазывая лыжи за границу и принимая участие в полукриминальной деятельности.

Для тех самых социалистов, которые сейчас радостно приплясывают, предвкушая проблемы у предпринимателей, крах малого бизнеса будет иметь особенно неприятные последствия. Большая их часть или лишится работы, или окажется перед необходимостью объяснять начальству, почему на их нельзя заменить вон тем энергичным парнем с улицы, готовым работать за вдвое меньшую зарплату. Страдать будут все, включая фрилансеров, так как заказов у фрилансеров станет меньше, а конкурентов — больше.

Некоторые предприниматели извлекут выгоду из происходящего, однако типичному социалисту, — наёмного работника или вольнокопейщика-одиночку, — кризис глубоко залезет в карманы.

Государство, конечно, должно приложить максимум усилий, чтобы спасти малый бизнес. Если не потратить сейчас 1 рубль на временную поддержку малого бизнеса, придётся тратить потом 100 рублей на прокорм всех тех, кому малый бизнес давал рабочие места.

Допустим, в небольшом кафе работают 10 человек с общей зарплатой в 500 тысяч рублей. Если выделить сейчас этому кафе миллион рублей в виде мер поддержки, государство потеряет миллион. Если кафе закроется, то за пять лет сотрудники не получат одной только зарплаты на 500*60 = 30 млн рублей. Также пойдут по цепочке другие потери в виде неполученной аренды и некупленных продуктов, например.

Лично я предлагаю вот такие меры поддержки малого бизнеса:

1. Арендные каникулы на период полного карантина и двух-трёхкратное снижение арендной платы на период вызванного эпидемией спада продаж. Государству не так уж сложно будет договориться с торговыми центрами и прочими арендодателями, особенно, если учесть, что торговые центры обычно арендуют землю у государства.

2. Льготные кредиты для малого бизнеса, которому срочно нужны деньги. Кредиты надо выдавать без залогов и прочих формальностей, всем подряд, однако их срок должен быть ограничен тремя годами, а размер кредита должен быть привязан к тем оборотам бизнеса, которые видит налоговая. Ставка по кредитам должна быть рыночной, безо всяких скидок, 15-20% годовых. Нельзя повторять ошибки США, которые отравили свою экономику, поддерживая планово-убыточные компании в ущерб здоровому бизнесу.

3. После окончания эпидемии имеет смысл раздать населению льготные карты на 30-50 тысяч рублей, которые можно будет отоварить у местных ИП. Идея такая: Василий Пупкин идёт в магазин и покупает велосипед за 10 тысяч рублей. Платит льготной картой, а предприниматель потом получает деньги на счёт из специального государственного фонда. Денег на такую программу понадобится много, однако если малый бизнес вынужден будет массово отправлять людей на улицу, то на сглаживание социального напряжения уйдёт в десятки раз больше ресурсов.

Подведу итог

Малый бизнес — это именно та часть экономики, которая позволяет нам с вами не просто жить, а жить хорошо. Государство без малого бизнеса не пропадёт: в некоторых репрессивных государствах малый бизнес был прямо запрещён. Однако если малого бизнеса не будет, уровень жизни простых граждан снизится в разы. История убедительно демонстрировала эту закономерность много раз.

PS. Кстати, раз уж мы заговорили о бизнесе. Олег Дерипаска строит сейчас инфекционные отделения, Владимир Потанин отправил миллиард на поддержку пострадавших, Роман Абрамович выделил медикам целый отель. Коммунисты провели митинг «За социальную справедливость», подвергнув тем самым риску заражения большое количество пожилых людей.