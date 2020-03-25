 

Сервис Uplay начал бесплатно раздавать игры Child of Light

25.03.2020, 10:53, Разное

На созданном компанией Ubisoft сервисе для распространения игр и общения Uplay началась бесплатная раздача платформера Child of Light. Интересная для многих геймеров акция, по имеющейся информации, продлится до 28 марта текущего года.
В игре Child of Light с яркими и красочными декорациями пользователи выполняют задания от лица принцессы Авроры, спасающей собственное королевство. Двухмерный платформер представили около 6 лет назад для компьютеров и ряда консолей, в том числе, Xbox One, PlayStation 3 и 4. Раздающийся временно бесплатно на Uplay тайтл имеет достаточно высокий рейтинг, набирая на разных платформах 74-89 баллов.

Кроме Child of Light геймеры могут безвозмездно получить возможность играть в Rabbids Coding и Might & Magic. Также помимо акционного предложения, в Uplay предлагают пробный доступ к четырём играм, среди которых, к примеру, The Crew 2.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / Названы регионы с ценой квартир ниже себестоимости

14.02 / Алена Водонаева утверждает, что в России не всегда можно рассчитывать на мужчин

17.03 / В Улан-Удэ 12-летний мальчик едва не умер от разрыва аневризмы после отжиманий

18.03 / Груз безответственности

07.03 / Мнение: Возвращение шведа в Москву, даунтауны без негров и стимулы для развития регионов

06.02 / Исследование: Большинство женщин в мире не удовлетворены своим размером груди

02.02 / Участница Comedy Club Марина Кравец готовится к рождению первенца

21.03 / В работе видеохостинга “Ютуб” произошел масштабный сбой

23.02 / Автоновости: Suzuki работает над новым электрическим мотоциклом

16.03 / Личное: Снобизм Волочковой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска