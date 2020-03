Сервис Uplay начал бесплатно раздавать игры Child of Light

25.03.2020, 10:53, Разное

На созданном компанией Ubisoft сервисе для распространения игр и общения Uplay началась бесплатная раздача платформера Child of Light. Интересная для многих геймеров акция, по имеющейся информации, продлится до 28 марта текущего года.

В игре Child of Light с яркими и красочными декорациями пользователи выполняют задания от лица принцессы Авроры, спасающей собственное королевство. Двухмерный платформер представили около 6 лет назад для компьютеров и ряда консолей, в том числе, Xbox One, PlayStation 3 и 4. Раздающийся временно бесплатно на Uplay тайтл имеет достаточно высокий рейтинг, набирая на разных платформах 74-89 баллов.

Кроме Child of Light геймеры могут безвозмездно получить возможность играть в Rabbids Coding и Might & Magic. Также помимо акционного предложения, в Uplay предлагают пробный доступ к четырём играм, среди которых, к примеру, The Crew 2.