 

Заразившаяся коронавирусом студентка из США назвала неожиданный симптом

25.03.2020, 10:53, Новости дня

Студентка из США Джулия Бускалья, которая ранее заразилась коронавирусом, рассказала о неожиданных симптомах заболевания. По ее словам, из-за болезни она временно потеряла слух, а также обоняние и возможность чувствовать вкус.

Накануне британские ученые уже упоминали, что люди с коронавирусом могут перестать чувствовать вкус еды или различать запахи. 

Девушка в начале марта вернулась в Штаты из Флоренции, где прошла тест на коронавирус и удивилась, получив положительный результат, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Бускалья рассказала, что почувствовала себя плохо 29 февраля в Италии: проснулась в «агонии» с сильнейшей болью головы, горла и ознобом.

Девушка выпила противовоспалительное средство и до вечера не вставала с кровати. На следующий день она вызвала врача, который заявил, что у пациентки обычная простуда. 

Через некоторое время американка стала плохо слышать одним ухом, перестала различать запахи и вкусы. Бускалья отметила, что у нее не было кашля, однако сильно болела голова.

По ее словам, у нее не было симптомов, о которых говорили в новостях. Обоняние, восприятие вкуса и слух восстановились, однако появился мокрый кашель. Впоследствии она сдала анализ на коронавирус, который оказался положительным.

Ранее РФ предложила США помощь в борьбе с коронавирусом. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что в США значительно ускорилось распространение коронавирусной инфекции, эта страна потенциально может стать новым эпицентром заболевания.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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