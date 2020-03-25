Ученые рассказали, помогает ли витамин С защититься от COVID-19

25.03.2020, 10:53, Разное

Специалист Гарвардской школы Уолтер Виллетт рассказал, что прием витамина С действительно может снизить риск заболевания COVID-19, но к нему не стоит относиться, как к эффективному средству защиты от коронавируса. По словам ученого, такие добавки нужно принимать для профилактики.

Информация о том, что витамин С может защитить от коронавируса, начала активно распространяться в социальных сетях. Несмотря на отсутствие подтверждения сведений учеными, многие начали скупать всевозможные препараты с соответствующим компонентом. ВОЗ и другие организации не подтвердили эффективность такой методики профилактики коронавируса.

«Некоторые основания полагать, что витамины снижают риск COVID-19, все же присутствуют, но никаких подтверждений этому нет. Прием витамина С не навредит организму при оптимальных дозах. Из-за этого можно свободно использовать добавку в умеренных количествах», – пояснил Виллетт.

«Витамины могут только уменьшить последствия болезни и помочь иммунитету справиться с ней с минимальными потерями. Пока нет ни одного подтверждения, что они помогают справиться с коронавирусом или подавить его распространение и передачу», – цитирует профессора Бостонского университета Кэролайн Аповян издание «Ридус».