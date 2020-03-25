Эксперты составили рейтинг 10 перспективных профессий будущего

25.03.2020, 10:53, Разное

Эксперты оценили рынок занятости и составили рейтинг 10 перспективных профессий будущего. Они уверены, что в скором времени современные престижные направления перестанут иметь свою ценность.

В современном мире всё меньшим спросом пользуются юристы и экономисты и перспектив для этих профессий в будущем крайне мало. Зато гораздо больше возможностей у тех, кто занят работой в виртуальной реальности. Именно такие специалисты помогут создавать нужные потребителю сюжеты и получить высокооплачиваемую должность. Всё дело в очень быстром росте популярности виртуальной среды, где в будущем будут проходить совещания и экскурсии. Из этого вытекает необходимость виртуальных экскурсоводов. Людям больше не потребуется ждать несколько часов в очереди или ехать в другую страну, чтобы посетить ту или иную достопримечательность.



Вакансия «Космический экскурсовод» тоже не будет чем-то фантастическим и необычным. С развитием космического туризма появится необходимость сделать полёт максимально интересным и комфортным для пассажиров. Параллельно с освоением космоса будет развиваться робототехника. Специалисты по разработке этики у роботов станут незаменимыми сотрудниками многих престижных корпораций. Они будут заняты созданием этических норм у искусственного интеллекта, чтобы сделать общение между роботом и человеком максимально приближенным к разговору двух людей.

Система «Умный дом» также потребует к себе повышенного внимания. Именно поэтому разработчики, заняты в создании программного обеспечения для бытовых Smart-устройств, будут очень востребованы на рынке профессий. Это касается и фрилансеров в сфере биологических решений. Они помогут учёным, дополняя их научные работы и проверяя те или иные теории. С появлением возможности синхронизации устройств с мозгом, появится ещё одна очень перспективная профессия – куратор персональных данных. Эти люди помогут более грамотно распределить всю информацию, включая воспоминания, размышления и планы.



Среди последних, но не менее важных, оказались экологические направленности. Одним из таких станут специалисты по восстановлению увядающих систем. Они смогут не только сохранить природу, но и начнут заново восстанавливать вымершие виды растений и животных. К этому времени человечество уже перейдёт на возобновляемые источники энергии, включая солнечный свет и ветер. Понадобятся разработчики систем постоянного питания, которые помогут энергетическим компаниям бесперебойно поставлять электроэнергию в каждый дом. В крупных городах востребованными будут городские фермеры. Они начнут облагораживать новостройки и многоэтажки, разводя во дворах или даже на крышах сады и огороды, тем самым озеленяя окружающее пространство с пользой для общества.