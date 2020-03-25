 

Совфед освободил от должности заместителей генпрокурора Коржинека и Гулягина

25.03.2020, 10:53, Новости дня

Совет Федерации на пленарном заседании принял решение освободить от должности заместителей генерального прокурора Леонида Коржинека и Юрия Гулягина в связи с их личными заявлениями об отставке.

Представления президента об освобождении их от должностей поступили в Совет Федерации 19 марта, передает ТАСС.

Согласно Конституции, назначение и освобождение от должности генпрокурора и его заместителей относится к компетенции Совета Федерации.



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