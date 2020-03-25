 

ЦБ рекомендовал оперативно предоставлять ипотечные каникулы россиянам с коронавирусом

25.03.2020, 10:48, Новости дня

Банк РФ рекомендовал кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заемщикам с коронавирусом, говорится в сообщении регулятора.

«Банк РФ рекомендует кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заемщикам с официально подтвержденным заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией. Реструктуризацию ипотечным заемщикам с подтвержденным заболеванием рекомендуется проводить, даже если житель уже воспользовался один раз правом на ипотечные каникулы», – передает РИА «Новости» сообщение ЦБ.

Во вторник Центробанк рекомендовал российским банкам проводить дезинфекцию банкоматов в целях профилактики коронавируса. Регулятор также посоветовал выдерживать банкноты три-четыре дня для гибели вируса перед выдачей их клиентам или загрузкой в банкоматы.



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