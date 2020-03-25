Хантавирус: человечество атаковала новая зараза

25.03.2020, 10:31, Разное

Житель провинции Юньнань скончался от хантавируса. Об этом

сообщает влиятельное китайское издание The Global Times. Уточняется, что

мужчина умер во время поездки на автобусе. Медики обследовали его попутчиков.

Журналисты отмечают, что это первая смерть от хантавируса.

Его разносчиками являются грызуны и летучие мыши. Ученые считают, что от

человека к человеку заболевание передаваться не может, в то же время несколько

подобных случаев было выявлено в Южной Америке.

Хантавирусы известны ученым со второй половины XX века.

Первой его вспышкой принято считать корейскую геморрагическую лихорадку во

время войны 1950-1953 годов. Заразились боле трех тысяч солдат войск ООН. У

заболевших отмечалось нарушение функций почек и внутреннее кровотечение.

Между тем зловещее шествие по миру продолжает коронавирус

COVID-19. Число заболевших стремительно приближается к психологической отметке

в 500 тысяч. В Италии заразились 69 тысяч человек, в США – 55 тысяч.

Коронавирус диагностировали даже на отделенном острове Пасхи.

В России 24 марта число зараженных выросло на 57 человек и

составило 495. Пальму первенства удерживает Москва: за последние сутки в

столице выявлено 28 случаев заболевания коронавирусом, остальные пришлись на 13

регионов.

Московские власти рекомендовали оставаться дома людям

старшего возраста, наиболее уязвимым перед коронавирусом. А тем, у кого

заболевание протекает в легкой форме, разрешили лечиться на дому. Таким

пациентам рекомендовали принимать Ритонавир и Лопинавир и обильное питье.

Напомним, что накануне президент Владимир Путин посетил

больницу в московской коммунарке, куда привозят больных коронавирусом COVID-19.

Глава государства ознакомился с условиями содержания пациентов и пообщался с

персоналом клиники.

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❗️НОВЫЕ ДАННЫЕ О КОРОНАВИРУСЕ НА СЕГОДНЯ Стало известно, что игры в Токио перенесут на 2021 год из-за мировой пандемии коронавируса. Такое решение принял Международный Олимпийский комитет. #коронавирус #вирус #россия #москва #игры #токио

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 24 Мар 2020 в 8:34 PDT