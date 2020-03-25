 

Второй пакет мер по поддержке экономики готовят в России

25.03.2020, 10:30, Новости дня

Правительство готовит второй пакет мер по поддержке российской экономики в условиях распространения коронавируса, сообщил на заседании Совета Федерации вице-спикер палаты Андрей Журавлев.

«Сегодня готовится правительством второй пакет мер по поддержке граждан и платежеспособного спроса, создан список системообразующих предприятий», – передает РИА «Новости» слова Журавлева.

По его словам, сенаторы просят включить в этот список также и региональные предприятия, уделить внимание таким сферам экономики, как строительство и малый бизнес.

Журавлев также предостерег от распространения дезинформации, которая может вызвать панику у населения. В качестве примера он назвал сообщение ряда СМИ о якобы ограничениях выдачи наличных банкоматами.

«Это абсолютно не соответствует действительности, речь идет просто о дезинфекции банкнот. Мы связались с ЦБ и нам были даны разъяснения», – сказал он.

Во вторник Центробанк рекомендовал российским банкам проводить дезинфекцию банкоматов в целях профилактики коронавируса. Регулятор также посоветовал выдерживать банкноты три-четыре дня для гибели вируса перед выдачей их клиентам или загрузкой в банкоматы.



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