Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесли в Госдуму

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25.03.2020, 10:30, Новости дня

Проект закона об ужесточении ответственности за нарушение эпидемиологических норм внесен в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета ГД по госстроительству и законодательству.

В сообщении говорится, что в среду в Госдуму «внесен проект федерального закона «О внесении изменений в ст. 236 УК РФ и ст. 151 УК РФ» депутатами В.В. Володиным и П.В. Крашенинниковым», передает РИА «Новости».

Ранее первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев сообщил о планах «Единой России» внести законопроект о распространении нормы УК о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, повлекших за собой массовое заражение, на сбегающих из карантина по коронавирусу.

Пресс-служба Госдумы сообщала, что председатель ГД Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложили ужесточить уголовное наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм: так, за нарушение таких правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до семи лет.

Вынести законопроект на рассмотрение планируется на пленарном заведении 31 марта.



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