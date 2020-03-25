“Он всегда был настоящим джентльменом”: Хавьер Бардем встал на защиту Джонни Деппа на фоне конфликта с Эмбер Херд

25.03.2020, 10:19, Разное

В последние недели судебное разбирательсво между Джонни Деппом и его бывшей супругой Эмбер Херд неотступно подходило к своей финальной стадии. За все время этого конфликта у актера даже успела сформироваться своя группа поддержки: в пользу Джонни уже высказывались его бывшая невеста Вайнона Райдер, его коллега Пенелопа Крус, а всего несколько дней назад теплые слова в адрес Джонни сказала и его бывшая супруга Ванесса Паради. Теперь свою лепту решил внести супруг Пенелопы Крус Хавьер Бардем: благодаря американскому изданию The Blast стало известно содержание его заявления в поддержку актера, в котором Бардем не скупится на похвалу Джонни:

Я обожаю Джонни. Он всегда был настоящим джентльменом и очень заботливым и щедрым другом моей семьи и моим собственным другом. Более того, мне посчастливилось дважды поработать с ним и на иметь возможность лицезреть его уважительное отношение к каждому члену съемочной группы, а также убедиться воочию в его уникальном и уморительном чувстве юмора. Я на стороне Джонни потому что, будучи рядом с ним, я всегда видел и чувствовал рядом с собой любящего чуткого мужчну… уникального невероятного артиста, который готов был прислушаться к любому, если нужна была помощь,

— заявил в начале своих показаний Бардем, супруга которого Пенелопа Крус, также играла вместе с Деппом. А после добавил:

Я не только люблю Джонни, но глубоко уважаю его и благодарю за то, что он всегда оставался свободным и в чем-то беззаботным мальчишкой в своем творчестве, в жизни же представлял собой пример взрослого и любящего человека, который всегда готов был помочь, если было нужно. Я люблю Джонни, потому что он хороший человек, который оказался в ловушке из лжи и манипуляций токсичных людей — и все равно он продолжает улыбаться и любить своих близких, не смотря ни на что. Как? Благодаря своей музыке, своей актерской работе, а иногда и посредством простого молчания. Это многое значит. Спасибо тебе, Джонни. Я и миллион таких же как я людей очень любим тебя.

Пенелопа Круз и Джонни Депп Джонни Депп и Эмбер Херд

Напомним, что конфликт между Джонни Деппом и Эмбер Херд начался после их развода в 2016 году, когда последняя обвинила актера в применении к ней физической силы и потребовала выдать временный охранный ордер, запрещающий Деппу приближаться к ней. Суд удовлетворил иск актрисы. Джонни долго избегал встреч с Эмбер, после чего сам подал на нее в суд. За клевету, порочащую свое имя, он потребовал 50 миллионов долларов. Судебное разбирательство продолжалось вплоть до последних дней, а не так давно достоянием общественности стали аудиозаписи, из которых стало очевидным, что Эмбер сама не раз поднимала руку на Джонни. 23 марта началось финальное, 10-дневное судебное разбирательство, которое, должно поставить точку в отношениях этой пары.